MINTRACHING, LKRS. REGENSBURG. Am Samstagabend, 27. Mai 2023, wurde in Mintraching der Leichnam eines Mannes aufgefunden. Es ergaben sich Hinweise auf ein mögliches Gewaltverbrechen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat deshalb die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Gegen 22:00 Uhr wurde in einem Haus in der Hauptstraße der Leichnam eines 73-Jährigen aufgefunden. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm umgehend vor Ort die weiteren Ermittlungen und führte eine umfangreiche Spurensicherung durch. Bereits heute untersuchten Rechtsmediziner den Leichnam. Nach vorläufigen Obduktionsergebnissen und dem aktuellen Ermittlungsstand gibt es Anhaltspunkte, die auf ein Gewaltdelikt hindeuten. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht Zeugen. Wer am Samstagnachmittag, 27. Mai 2023, in Mintraching im Bereich der Hauptstraße Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.