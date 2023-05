NEUSTADT a. d. AISCH. (628) Am heutigen Sonntag (28.05.2023) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in einem Wertstoffhof in Markt Erlbach (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim). Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an. Aufgrund der Rauchentwicklung wird betroffenen Anwohnern empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.



Die Anwohnerin eines benachbarten Ortsteils hatte bereits gegen 04:30 Uhr die Feuerwehr verständigt, weil ihr im Bereich des Gemeindeteils Losaurach ein Lichtschein aufgefallen war. Die ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stellten kurz darauf fest, dass im Wertstoffhof in Losaurach ein Feuer ausgebrochen war und eine Lagerhalle in Brand stand.

Derzeit sind die umliegenden Feuerwehren mit über 80 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten werden nach aktueller Einschätzung voraussichtlich bis in die Mittagsstunden andauern. Eine Gefährdung umliegender Anwesen besteht durch das Brandgeschehen nicht.

Die Ursache für den Ausbruch des Brands ist bislang unklar. Gleiches gilt für die Höhe des entstandenen Sachschadens. In der betroffenen Lagerhalle des Wertstoffhofs wird Müll unterschiedlicher Art gelagert. Schadstoffe sind nach ersten Erkenntnissen nicht in Brand geraten.

Aufgrund der andauernden Rauchentwicklung kommt es auf der benachbarten Staatsstraße 2255 zeitweise zu Sichtbehinderungen. Die Ortsverbindungsstraße zwischen Losaurach und Moosbach ist derzeit gesperrt. Betroffenen Anwohnern wird empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.



Erstellt durch: Michael Konrad