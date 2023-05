Bad Füssing – Bei einer Explosion am Samstagabend (27.05.2023) in einem Mehrparteienhaus in Bad Füssing wurden zwei Personen zum Teil schwer verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Am späten Samstagabend wurde der Einsatzzentrale der Polizei Niederbayern eine Explosion in einem Mehrparteienhaus in Bad Füssing gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte lagen Mauerteile auf der Straße. Offenes Feuer war jedoch nicht ausgebrochen. Durch die Feuerwehr wurden in der betroffenen Wohnung zwei Personen angetroffen. Ein 52-jähriger Mann wies starke Brandverletzungen auf. Seine 46-Jährige Ehefrau war nur leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann wohl im Badezimmer mit Reinigungsmittel hantiert. Als er den Lichtschalter bediente kam es zur Explosion. Durch die Kriminalpolizeiinspektion Passau wurden die Ermittlungen zur genauen Ursache der Explosion aufgenommen.

Der 52-jährige musste in eine Spezialklinik für Brandverletzungen gebracht werden, seine Ehefrau wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner des Hauses wurden glücklicherweise nicht verletzt und konnten in ihre Wohnungen zurückkehren

Am Gebäude entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Veröffentlicht am 27.05.2023 um 22.50 Uhr