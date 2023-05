ALTENSTADT A. D. WALDNAAB. LKR. NEUSTADT A. D. WALDNAAB. Am Samstag, den 27. Mai 2023, kam es zu einer möglichen Bedrohungslage in Altenstadt a. d. Waldnaab. In der Folge konnte die Polizei einen Mann in Gewahrsam nehmen und in eine Fachklinik einweisen.

Gegen 11.15 Uhr verständigten Anwohner in Altenstadt a. d. Waldnaab die Polizei, da ihr Nachbar mit einer Waffe im Garten hantierte. Daraufhin kamen mehrere Streifen vor Ort und der Mann konnte festgenommen werden. Es ergaben sich Anhaltspunkte, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befunden habe. Er wurde deshalb in einer Fachklinik untergebracht. Im weiteren Verlauf durchsuchten Einsatzkräfte das Wohnhaus des Mannes. Hierbei wurden Waffen und weitere Gegenstände sichergestellt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.