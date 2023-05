WÜRZBURG / ZELLERAU. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein bislang Unbekannter in eine Bäckereifiliale eingedrungen. In den Geschäftsräumen suchte er nach Bargeld und entkam samt seiner Beute unerkannt.

Zwischen Donnerstagabend, ab 20.15 Uhr, bis Freitagmorgen, um 05.00 Uhr, war der Täter auf noch unbekannte Weise in die Filiale am Beginn der Frankfurter Straße gelangt. Er entwendete die Kaffeekasse und beschädigte einen Tresor. Dem Sachstand nach liegt der Beuteschaden in einem niedrigen dreistelligen, der hinterlassene Sachschaden in einem unteren vierstelligen Bereich. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet auch um Zeugenhinweise.

Wer in der fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Bäckerei gesehen hat oder eine andere ungewöhnliche Beobachtung gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.