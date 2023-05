ROTTENBURG a.d. LAABER / LKR. LANDSHUT: Am 26.05.2023 gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Brandfall in Steinbach im Gemeindebereich Rottenburg a.d. Laaber. Hierbei geriet eine Scheune mitsamt dem darin enthaltenen Heu in Vollbrand. Die örtlichen Feuerwehren konnten durch ihren Einsatz ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude verhindern. Nach ersten Schätzungen entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 EUR. Die Polizei Rottenburg a.d. Laaber hat nach Absprache mit der Kriminalpolizei Landshut die Ermittlungen übernommen und führt Ermittlungen wegen Brandstiftung. Nach ersten Erkenntnissen kann eine Brandentstehung durch leichtsinnigen Umgang mit Feuer nicht ausgeschlossen werden.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Rottenburg a.d.Laaber, Leitl, Polizeikommissar, Tel.: 08781-9414-0

Veröffentlicht am 26.05.2023, 21:20 Uhr