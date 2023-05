WORINGEN/BAB 7. Am Donnerstag, den 25.05.2023, führten Beamte der Grenzpolizei Pfronten in den frühen Abendstunden eine Fahrzeugkontrolle auf der A7 bei Woringen durch. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten im Motorraum ein auffälliges Päckchen auf. Eine genauere Nachschau führte zum Auffinden von über einem Kilogramm Kokain. Die Kriminalpolizei Memmingen übernahm daraufhin noch am selben Abend die Ermittlungen. Die Beamten nahmen den 51-jährigen Fahrzeugführer noch vor Ort vorläufig fest.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen wird nun vorrangig ermittelt, woher die große Kokainmenge kam und für wen sie bestimmt war.

Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Dieser bestätigte den Haftbefehl. Im Anschluss wurde der 51-Jährige in eine bayerische Justizvollzuganstalt gebracht. (KPI Memmingen)

