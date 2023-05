Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

SELB, LKR. WUNSIEDEL. Auf frischer Tat hat die Polizei Marktredwitz zwei Einbrecher erwischt und festgenommen. Gegen einen 46-jährigen Tschechen wurde Haftbefehl erlassen. Er steht im Verdacht, mehr als 50 Einbrüche begangen zu haben.

Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße in Selb riefen die Polizei, als sie Mittwochnacht Geräusche aus dem Keller hörten. Polizisten erwischten zwei Männer dabei, als diese gerade ein Kellerabteil aufbrechen und mehrere Fahrräder stehlen wollten. Auch das bereitstehende Fluchtfahrzeug fanden die Beamten. Darin stellten sie gestohlene Fahrräder und Werkzeug im Gesamtwert von über 1.000 Euro fest.

Die beiden Tschechen im Alter von 43 bzw. 46 Jahren wurden festgenommen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug sichergestellt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 46-jährige für über 50 Einbrüche im und um den Landkreis Wunsiedel in Frage kommt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Richter am Freitagmittag Haftbefehl. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Hof.