Traunstein - Die Verkehrspolizeiinspektion Traunstein bekommt zum 1. Juni dieses Jahres einen neuen Dienststellenleiter. Polizeioberrat Gerhard Meier, der die Inspektion über acht Jahre geleitet hat, wurde durch Polizeipräsident Manfred Hauser in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig führte der Polizeipräsident als Nachfolger Erster Polizeihauptkommissar Maximilian Lex in sein neues Amt als Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Traunstein ein.

Der Amtswechsel wurde am 26. Mai 2023 in den Räumlichkeiten der Verkehrspolizeiinspektion im kleinen Rahmen durchgeführt. Anwesend waren neben dem stellvertretenden Leiter der Abteilung Polizeiverwaltung, Oberregierungsrat Hermann Steinberger, der Leiter des Sachgebiets für Ordnungs- und Schutzaufgaben im Polizeipräsidium Oberbayern Süd, Leitender Polizeidirektor Robert Anderl, auch der Kreisbrandrat Grundner des Landkreises Traunstein, sowie aus dem angrenzenden Österreich Herr Chefinspektor Moser von der Autobahnpolizeiinspektion Anif. Natürlich durfte die Vorsitzende des örtlichen Personalrats, Frau Birgit Manghofer sowie Beschäftigte aus den verschiedenen Funktionsbereichen der Dienststelle nicht fehlen. In der Rede stellte der Polizeipräsident die stets gute Zusammenarbeit mit den Blaulichtorganisationen sowie mit den österreichischen Behörden heraus und bedankte sich bei den anwesenden Vertretern.

Insbesondere würdigte Polizeipräsident Manfred Hauser die Verdienste des 60-jährigen Polizeioberrats Gerhard Meier, der über acht Jahre die Funktion des Dienststellenleiters bei der Verkehrspolizeiinspektion in Traunstein ausgezeichnet ausgeführt hat. Er bedankte sich auch im Namen der gesamten Bayerischen Polizei, des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, aber auch ganz persönlich bei ihm für das stets gezeigte Engagement und wünschte Herrn Meier nach 43 Dienstjahren für den Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand alles Gute und viel Gesundheit.

Als Nachfolger und neuer Leiter Verkehrspolizeiinspektion, wurde zum 1. Juni 2023 der im Landkreis Traunstein wohnhafte 55-jährige Erster Polizeihauptkommissar Maximilian Lex, bestellt.

Der neue Chef der Traunsteiner Verkehrspolizei begann seine Laufbahn im Jahr 1987 mit der Einstellung und der sich anschließenden Ausbildung zum Polizeivollzugsbeamten im damaligen „gehobenen Dienst“ bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

Nach der Ausbildung wurde Herr Lex für mehrere Jahre beim Polizeipräsidium München sowie bei der Bereitschaftspolizei eingesetzt, bevor er zum damaligen Polizeipräsidium Oberbayern versetzt wurde.

Nach einer kurzen Verweildauer bei der Polizeiinspektion Traunstein, wurde er 1993 zur Polizeiinspektion nach Ruhpolding versetzt. Dort sammelte er weitere Führungserfahrungen als Dienstgruppenleiter und im Anschluss als stellvertretender Dienststellenleiter. Nach 16-jährigem Aufenthalt verschlug es ihn abermals zur Polizeiinspektion Traunstein, wo er als Verfügungsgruppenleiter und stellvertretender Dienststellenleiter tätig war.

Nun, nach 14 Jahren bei der Polizeiinspektion Traunstein wurde Maximilian Lex mit der Leitung der Verkehrspolizeiinspektion Traunstein betraut.

Polizeipräsident Manfred Hauser: „Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrem neuen Amt und wünsche Ihnen viel Erfolg und natürlich stets ein glückliches Händchen.“