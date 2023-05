Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

GEFREES, LKR. BAYREUTH. Donnerstagnachmittag versuchten Telefonbetrüger an das Ersparte einer Rentnerin aus Gefrees zu gelangen. Die Frau durchschaute den Trick und ermöglichte die Festnahme eines Geldabholers durch die Kriminalpolizei Bayreuth. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth ging der Mann in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag, kurz vor 14 Uhr, riefen Unbekannte bei einer Rentnerin aus Gefrees an. Sie erzählten der 69-Jährigen die gängige Geschichte, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer Gefängnisstrafe forderte ein angeblicher Polizeibeamter dann eine hohe Kaution. Die Rentnerin ließ sich jedoch nicht täuschen. Während Sie zum Schein auf die Forderung einging, verständigte sie heimlich den Polizeinotruf. So konnten Ermittler der Kriminalpolizei Bayreuth wenig später einen 61-jährigen Geldabholer unmittelbar an der Wohnung der Rentnerin festnehmen.

Am Freitagvormittag wurde der Mann einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erließ dieser Haftbefehl wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges gegen ihn. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.