Brand auf Balkon eines Mehrfamilienhauses – Niemand verletzt - Ursache unklar

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Bereich eines Balkons brach am Donnerstagabend ein Brand in einem Wohngebäude aus. Die Feuerwehr Aschaffenburg hatte das Brandgeschehen schnell unter Kontrolle. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizeiinspektion Aschaffenburg aufgenommen.

Am Donnerstag ging gegen 19:30 Uhr die Mitteilung über Flammen im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Görresstraße bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums ein. Die Aschaffenburger Polizei und die Feuerwehr waren schnell vor Ort. Die Löschmannschaft brachte das Brandgeschehen rasch unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf die Nachbaranwesen konnte somit verhindert werden.

Wie es zum Ausbruch des Feuers gekommen ist, wird nun von der Aschaffenburger Polizei untersucht. Die Ursache ist bislang noch unklar. Die Flammen hatten dem Sachstand nach ihren Ursprung auf dem Balkon und haben teilweise auch die Fassade des Hauses beschädigt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Zwei Autos angefahren - Fahrer erheblich alkoholisiert

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss stand ein Pkw-Fahrer, der am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall in der Mühlstraße verursacht hat. Anwohner hörten einen lauten Knall und verständigten die Polizei.

Ein 32-Jähriger war mit seinem Opel Corsa auf der Mühlstraße unterwegs, als er dem Sachstand nach um kurz nach 23:00 Uhr zunächst gegen einen Volvo und anschließend gegen einen Mini prallte, bevor er zum Stehen kam. Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Beriech liegen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Anwohner hatten den Unfall mitbekommen und verständigten die Polizei. Eine Streife der Polizei Aschaffenburg kam zur Unfallstelle hinzu.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann am Steuer einen Wert von knapp unter zwei Promille. Er musste die Beamten daher zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme zur Dienststelle begleiten. Bis auf weiteres muss der Beschuldigte ohne seinen Pkw auskommen. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten gegen ihn ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein.

Fahrraddieb erwischt - Eigentümer gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Eine Streife der Aschaffenburger Polizei ist am Donnerstagabend bei einer Personenkontrolle auf ein gestohlenes Fahrrad gestoßen und sucht nun den rechtmäßigen Besitzer.

Die Beamten kontrollierten den 42-jährigen Mann gegen 22:30 Uhr im Roßmarkt. Schnell war klar, dass er das Mountainbike, das er bei sich hatte, gestohlen war. Der Dieb war geständig und räumte ein, das Rad gegen 22:10 Uhr vor dem Schnellrestaurant "KFC" gegenüber dem Hauptbahnhof entwendet zu haben. Bei der weiteren Kontrolle fanden die Polizisten auch eine geringe Menge Betäubungsmittel bei dem 42-Jährigen.

Neben dem Diebstahl wird daher auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Mann ermittelt.

Zu dem Fahrrad sucht die Polizei Aschaffenburg nun den Eigentümer. Bei dem Rad handelt es sich um ein blaues Mountainbike der Marke "Ritchey".

Wer sein Rad vermisst oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwochabend wurde zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr ein E-Scooter vor dem "Pizza-Hut" in der Frohsinnstraße entwendet. Der schwarze Roller der Marke "Xiaomi" trug zum Zeitpunkt des Diebstahls das Versicherungskennzeichen 035JBT.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag wurde in der Zeit zwischen 09:35 Uhr und 13:15 Uhr ein grauer KIA Sportage auf dem Parkplatz in der Burgstraße angefahren und beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.