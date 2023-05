1021 – Auf Friedhof mit dem Leben bedroht – Geschädigte gesucht

Pfersee – Am gestrigen Donnerstag (25.05.2023) bedrohte ein 79-Jähriger Passanten auf einem Friedhof in der Stadtberger Straße.

Gegen 13.45 Uhr meldete eine bislang unbekannte Zeugin den 79-Jährigen bei der Polizei. Beim Eintreffen der Streife konnte nur noch der 79-Jährige vor Ort festgestellt werden, der sich äußerst aggressiv gegenüber den Beamten zeigte. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Zeugin, die die Polizei verständigt hatte, konnte nicht mehr vor Ort angetroffen werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 79-Jährigen. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet die bislang unbekannte Zeugin und weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

1022 – Diebstahl aus Auto

Oberhausen – Im Zeitraum von Mittwoch (24.05.2023), 19.30 Uhr bis Donnerstag, 08.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter mehrere Gegenstände aus einem Auto in der Wirsungstraße. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum nicht versperrt. Als die Eigentümerin den Diebstahl bemerkte, informierte sie die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1023 – Ansprechen von Kindern hat sich geklärt

Haunstetten – Am gestrigen Donnerstag (25.05.2023) teilte eine Mutter der Polizei mit, dass eine unbekannte Frau Kinder aus einem Auto an einer Schule in Haunstetten angesprochen habe und sie überreden wollte mit ihr zu fahren.

Vor Ort konnte durch die Polizeistreife das besagte Auto ohne Insassen angetroffen werden. Wie sich im Rahmen der Abklärung durch eine Streife vor Ort herausstellte, handelte es sich bei der unbekannten Frau um eine Lehrerin der Schule, die auf ihre Schüler zum Sportunterricht am Parkplatz wartete. Da die Schülerinnen und Schüler nicht pünktlich erschienen, ermahnte sie sie. Das veranlasste eine Schülerin wohl dazu, sich lautstark bei der Lehrerin zu beschweren und sich unangebracht gegenüber der Lehrerin zu äußern. Das wurde letztlich in einer nicht korrekten Version an die Mutter weitergegeben und führte zu dem Anruf.