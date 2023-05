840. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr; eine Person verletzt – Neuhausen

Am Donnerstag, 25.05.2023, gegen 09:00 Uhr, befuhren mehrere Kinder einer Grundschule im Rahmen der Fahrradverkehrsschule, die von der Münchner Verkehrspolizei durchgeführt wurde, die Heideckstraße am rechten Fahrbahnrand in südlicher Richtung. Die Kinder wurden von zwei Polizeibeamten, die seitlich links neben der Gruppe fuhren und zwei Eltern auf ihren Fahrrädern, begleitet. Beide Polizeibeamten waren an ihrer Uniform und ihren gelben Fahrradhelmen mit Aufschrift „Polizei“ als solche zu erkennen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Heideckstraße, ebenfalls in südlicher Richtung. Er überholte die Gruppe in der engen Straße, wobei er knapp an dem hinten absichernden Polizeibeamten vorbeifuhr. Daraufhin wollte der Polizeibeamte, welcher an der Spitze der Gruppe fuhr, den Pkw-Fahrer aufhalten und ihn auf sein Fehlverhalten hinweisen.

Der Polizeibeamte stellte sich daraufhin mit seinem Fahrrad quer zur Fahrbahn, um die Weiterfahrt des 34-Jährigen zu verhindern. Zudem rief er laut und deutlich „Stopp Polizei!“ Der Pkw-Fahrer hielt zunächst kurz an. Anschließend beschleunigte er sein Fahrzeug und fuhr mit dem vorderen rechten Fahrzeugeck gegen das Vorderrad des Fahrrades Polizeibeamten, um sich so die Weiterfahrt zu erzwingen. Durch den Anstoß stieß das Fahrrad des Polizeibeamten gegen dessen Knie und dieser wurde dadurch leicht verletzt.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle, konnte aber später an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Der 34-Jährige zeigte bei der Kontrolle eine deutliche Alkoholisierung, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Er wurde wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angezeigt.

Zu einer konkreten Gefährdung der Kinder kam es nicht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

841. Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Fahrrad; eine Person verletzt – Neuhausen

Am Sonntag, 21.05.2023, gegen 19:00 Uhr, fuhr eine 78-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Wendl-Dietrich-Straße auf dem dortigen Schutzstreifen in westlicher Richtung.

Zur gleichen Zeit fuhren zwei E-Scooter-Fahrer auf der Ofterdingenstraße in südliche Richtung. Auf einem der beiden E-Scooter befanden sich verbotswidrig zwei Personen.

An der Einmündung zur Wendl-Dietrich-Straße bogen sie in diese nach links ab, um sie im Anschluss in östliche Richtung zu befahren.

Während des Abbiegevorgangs beim Überqueren des Fahrradschutzstreifens kam es zu einer Berührung zwischen der 78-Jährigen und einen der beiden E-Scooter-Fahrern. Die 78-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht. Die E-Scooter-Fahrer kamen dabei nicht zu Sturz und setzten ihre Fahrt ohne anzuhalten fort.

Ein unbeteiligter Zeuge fuhr den E-Scootern auf seinem Motorroller hinterher und konnte sie wenig später anhalten. Der Mitfahrer des einen E-Scooters stieg ab und begab sich zurück zum Unfallort. Die beiden Fahrer setzten mit E-Scootern die Fahrt in unbekannte Richtung fort. Zeugen alarmierten den Polizeinotruf 110. Als die eingesetzten Kräfte der Polizei vor Ort waren, war dieser Mitfahrer nicht mehr vor Ort.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

842. Verkehrsunfall im Bereich einer Baustelle; eine Person verletzt – Berg am Laim

Am Donnerstag, 25.05.2023, gegen 12:15 Uhr, wollte ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München nach Abschluss von Bauarbeiten in der St.-Veit-Straße eine über der Fahrbahn verlaufende Kabelbrücke abbauen. Hierfür stieg er auf die Stütze der Traverse und löste die Kabelbinder, mit welchem das Stromkabel an der Kabelbrücke befestigt war. In der Folge löste sich das Kabel und baumelte über dem Fahrstreifen von der Traverse.

Kurz darauf fuhr ein 44-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen auf der St-Veit-Straße mit einem MAN Lkw. Das herabhängende Kabel blieb am rechten Außenspiegel des Lkw hängen und wurde mitgezogen, so dass die Stütze der Kabelbrücke, auf welcher sich der 30-Jährige befand, umkippte. Der 30-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

843. Verkehrsunfall; eine Person verletzt – Moosach

Am Donnerstag, 25.05.2023, gegen 20:45 Uhr, fuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Motorroller auf der Max-Born-Straße stadteinwärts. In der Rechtskurve zur Triebstraße fuhr der 24-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache links gegen die Leitplanke und gegen ein Verkehrszeichen. Durch die Kollision stürzte der 24-Jährige anschließend auf die Fahrbahn.

Durch den Unfall wurde der 24-Jährige schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

844. Verkehrsunfall zwischen Omnibus und Motorrad; eine Person schwer verletzt – Ismaning

Am Donnerstag, 25.05.2023, gegen 16:45 Uhr, fuhr ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Reisebus die Münchner Straße in Ismaning in südlicher Fahrtrichtung. Unterhalb der Unterführung der dortigen Autobahn beabsichtigte er zu wenden und holte über einen Seitenstreifen aus. Bei dem Wiedereinfahren auf die Münchner Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 27-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München, der mit einem Motorrad die Münchner Straße befuhr.

Der 27-Jährige prallte mit dem Motorrad frontal gegen den quer zur Fahrbahn stehenden Omnibus und verletzte sich dadurch schwer. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Münchner Straße für mehr als eine Stunde gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

845. Körperverletzungsdelikt – Mittersendling

Am Donnerstag, 04.05.2023, befanden sich mehrere junge Personen auf einem abgesperrten Spielplatz einer Wohnanlage im Bereich des Gottfried-Böhm-Rings. Da auf dem Spielplatz zuvor Arbeiten durchgeführt worden waren, war das Gerüst noch nicht wieder freigegeben.

Ein Anwohner sprach die Personen zunächst über seinen Balkon des gegenüberliegenden Wohnanwesens an und bat sie, den Spielplatz zu verlassen. Der Anwohner wurde daraufhin von einem der Jugendlichen aufgefordert herunterzukommen. Dieser Aufforderung kam er nach.

Am Spielplatz wurde er unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, so dass er zu Boden ging. Eine der Personen schlug weiter auf ihn ein. Erst als ein unbeteiligter Nachbar auf den Vorfall aufmerksam wurde, flüchteten die Personen gemeinsam zu Fuß von der Tatörtlichkeit. Der Anwohner wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Personen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 18 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, hochdeutsch sprechend; bekleidet mit einem Trainingsanzug in blau/rot und einer roten Kappe



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Gottfried-Böhm-Rings am dortigen Kinderspielplatz (Mittersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

846 Raub – Ramersdorf

Am Donnerstag, 25.05.2023, meldete sich gegen 01:50 Uhr, ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München am Notruf der Münchner Polizei und gab an, er sei soeben ausgeraubt worden.

Den unverzüglich eintreffenden Polizeibeamten schilderte er, dass er zunächst an einer Tankstelle in der Chiemgaustraße war und anschließend nach Hause gehen wollte. An der Ampel zur Görzer Straße kam ihm einen Personengruppe, bestehend aus drei Männern und einer Frau, entgegen und griff ihn unvermittelt an. Einer der Männer packte ihn am Hals, würgte ihn und forderte seine Wertgegenstände. Dann wurde er in ein nahegelegenes Gebüsch gezerrt, wo er erneut gewürgt und gegen den Kopf getreten und geschlagen wurde. Anschließend wurde ihm seine Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld aus der Hosentasche gezogen, als auch sein Mobiltelefon entwendet. Nachdem unbeteiligte Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden, flüchteten die Täter.

Der 38-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Münchner Polizei hat sofort Fahndungsmaßnahmen aufgenommen, die keine Hinweise auf die Täter erbrachten.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:



Täter 1:

Männlich, 35-40 Jahre alt, ca. 185-190 cm groß, stämmige Figur, kurze helle Haare; helles T-Shirt, dunkle Jacke

Täter 2:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kurze helle Haare; bekleidet mit vermutlich grauer Strickjacke

Der dritte Mann und die Frau konnten nicht genauer beschrieben werden. Zwei der Männer sollen Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Chiemgaustraße, Balanstraße, Jakob-Böhm-Straße und Kagerstraße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

847. Bilanz zum gestrigen Versammlungsgeschehen – Altstadt

Am Donnerstag, 25.05.2023, gegen 19:00 Uhr, fand eine sich fortbewegende Versammlung in der Altstadt statt, an der bis zu 510 Personen teilnahmen. Die Versammlung verlief störungsfrei.

Ohne erkennbaren Versammlungsbezug wurde aus einem Wohnanwesen im Tal ein sog. Hitlergruß gezeigt. In der betreffenden Wohnung wurden 15 Personen angetroffen. Ein Täter konnte jedoch nicht festgestellt werden.

Es wurde eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erstattet. Insgesamt waren um die 100 Polizeibeamte eingesetzt.

Die Ermittlungen zum Sachverhalt werden durch Kriminalfachdezernat 4 (Staatsschutzdelikte) geführt.

848. Tätlicher Angriff auf Rettungskräfte – Schwabing/Freimann

Am Donnerstag, 25.05.2023, gegen 18:35 Uhr, wurden zwei Notfallsanitäterinnen zu einem Einsatz in der Königinstraße gerufen, aufgrund einer dort befindlichen alkoholisierten Person, die sich im Bus der Linie 54 aufhielt.

An der Einsatzörtlichkeit konnte ein stark alkoholisierter 18-Jähriger mit Wohnsitz in München angetroffen werden. Die beiden Sanitäterinnen verbrachten den 18-Jährigen in den Rettungswagen. Dort attackierte er die Frauen mit Faustschlägen und Tritten. Beide wurden dabei verletzt.

Hinzugezogene Einsatzkräfte der Münchner Polizei wurden durch den 18-Jährigen ebenfalls angegangen. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Er war weiterhin dienstfähig.

Ein Atemalkoholtest bestätigte die Alkoholisierung des 18-Jährigen, der nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I nach einer Blutentnahme entlassen wurde. Gegen ihn wurde Anzeige aufgrund tätlichen Angriffs auf Personen die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, als auch aufgrund des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung erstattet.

Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

849. Brand auf einer Baustelle – Harlaching

Am Freitag, 26.05.2023, gegen 02:30 Uhr, meldete eine Anwohnerin über den Polizeinotruf 110 einen größeren Brand auf einer Baustelle in der Bozzaristraße. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, bei dem mehrere Glasfaserkabeltrommeln brannten.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache hat das Kommissariat 43 (Staatsschutzdelikte) übernommen. Eine Brandstiftung mit möglicherweise politischer Motivation kann nach den ersten Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bozzaristraße und Am Perlacher Forst (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

850. Staatsschutzrelevantes Delikt – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 25.05.2023, gegen 23.00 Uhr, äußerte ein 48-jähriger Mann mit ungarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland fremdenfeindliche Parolen auf dem Königsplatz. Unbeteiligte Zeugen wurden auf den Mann aufmerksam und verständigten die Polizei.

Bei Antreffen der Beamten äußerte sich der 48-Jährige auch ihnen gegenüber verbal aggressiv. Daneben zeigte er mehrfach Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er in polizeilichen Sicherheitsgewahrsam genommen. In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags, 26.05.2023, wurde er von der Polizeiinspektion 12 (Maxvorstadt) aus entlassen.

Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet aufgrund des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 44 der Münchner Kriminalpolizei.