KIRCHDORF AN DER ILLER / BAB 7. Am frühen Freitagmorgen (26.05.2023) kam ein mit 18 Personen besetzter Reisebus von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde keiner der Insassen.

Der 69-jährige Fahrer war mit dem Reisebus auf der A 7 in Richtung Ulm unterwegs. Er beförderte eine 17-köpfige Gruppe von Caltrano (Italien) nach Bottrop. Zwischen den Anschlussstellen Berkheim und Dettingen an der Iller kam er aufgrund einer Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Kilometrierungstafel, kam ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Glücklicherweise wurden weder er noch die mitfahrenden 13- bis 17-jährigen Schülerinnen mit ihren drei Begleitpersonen verletzt. Der Bus wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt, es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Da die unfallaufnehmenden Beamten der Autobahnpolizei Memmingen bei der Kontrolle keine Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten feststellten und bei dem 69-Jährigen keine offensichtlichen körperlichen oder geistigen Mängel vorhanden waren, durfte er seine Fahrt anschließend fortsetzen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte der beiden Fahrstreifen gesperrt werden. Deshalb kam es für etwa eine Stunde zu leichten Behinderungen. (APS Memmingen)

Redaktioneller Hinweis: Anzahl/Aufteilung der Personengruppe präzisiert (Pressestelle/hs)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).