NEUSTADT A.D.AISCH. (622) Am Mittwochnachmittag (24.05.2023) geriet ein Kosmetikstudio in Neustadt a. d. Aisch in Brand. Glücklicherweise kamen hierbei keine Personen zu Schaden.



Gegen 13:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Meldung über einen Brand in einem Kosmetiksalon in der Ludwigstraße ein. Im dortigen Verkaufsraum war aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt a. d. Aisch brachten die Flammen zügig unter Kontrolle, mussten allerdings im Zuge der Löscharbeiten eine Zwischendecke öffnen, um die darunter befindlichen Glutnester zu löschen. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Neustadt a. d. Aisch sperrten währenddessen den Bereich um den Brandort ab.

Personen kamen nicht zu Schaden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach aktuellem Stand hat mutmaßlich ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst.



Erstellt durch: Christian Seiler