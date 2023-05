BEREICH OBERBAYERN NORD; Aufgrund des schönen Wetters am letzten Wochenende holten viele Motorradfahrer ihre Maschinen aus dem Winterquartier und unternahmen erste Spritztouren. Leider kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord bereits zu Beginn der noch jungen Motorradsaison zu mehreren schweren Verkehrsunfällen. Die Polizei gibt Tipps für eine sichere Motorradsaison.

Am Samstag des vergangenen Wochenendes befuhr ein 47-jähriger Ingolstädter mit seiner Harley-Davidson die A9 in Fahrtrichtung Ingolstadt, als er auf dem linken Fahrstreifen zunächst ins Schlingern geriet und anschließend mit seiner Maschine stürzte. Er wurde schwerverletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste vorübergehend voll gesperrt werden.

Am Sonntag befuhr eine dreiköpfige Motorradgruppe die Staatsstraße 2228 von Wachenzell in Richtung Altdorf. An der Einmündung der Ortsverbindungsstraße von Erkertshofen in die Staatsstraße missachtete ein 29-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt der Motorradfahrer und fuhr trotz Querverkehr in die Staatsstraße ein. Ein 27-jähriger Biker konnte sein Kraftrad nicht mehr abbremsen und stieß mit dem Autofahrer zusammen. Er wurde schwer verletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

(beide Verkehrsunfälle wurden bereits berichtet)

Da auch für kommendes Wochenende wieder mit frühsommerlichen Temperaturen und somit vielen Motorradfahrern auf den Straßen zu rechnen ist, heißt es für alle Verkehrsteilnehmer, besonders aufmerksam zu sein.

Laut Unfallstatistik ist die Wahrscheinlichkeit, sich bei einem Verkehrsunfall als motorisierter Zweiradfahrer zu verletzen, fünf Mal höher, als bei einem Pkw-Insassen. Fast alle Motorradunfälle haben einen Personenschaden zur Folge, wogegen etwa zwei Drittel aller Autofahrer bei Kollisionen unverletzt bleiben.

Die Polizei gibt folgende Tipps, um möglichst unfallfrei durch die Motorradsaison zu kommen: