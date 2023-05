MAINFRANKEN. Die Polizeiinspektionen Würzburg-Land und Kitzingen suchen nach neuen Mitgliedern für die Sicherheitswacht in den Gemeinden Veitshöchheim und Volkach. Menschen die bereit sind Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen, können sich zum nächsten Ausbildungstermin bewerben. Die Anmeldefrist gilt noch bis 30. Juni 2023.



Wer aus der Region kommt, Interesse hat und sich gerne freiwillig für seine Mitmenschen engagiert, kann sich noch bis zum 30. Juni bei der Polizei zur Ausbildung als Mitglied bei der Sicherheitswacht bewerben.



Welche Voraussetzungen braucht es? Sie sollten…

Gerne mit Menschen umgehen

Zuverlässig sein und gerne soziale Verantwortung übernehmen

Einen aktiven Beitrag für Recht und Ordnung in ihrer Heimatregion leisten wollen

Mindestens 18 Jahre alt sein

Gerne Außendienst verrichten

Eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung haben

Für diese Aufgabe im Ehrenamt zwischen fünf und 30 Stunden im Monat aufwenden können

Wo und wie kann ich mich bewerben? Weitere Infos und Kontakte



Für Fragen zur Sicherheitswacht in Veitshöchheim kontaktieren Sie die Polizeiinspektion Würzburg-Land via Email über das Postfach pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de oder melden sich telefonisch unter 0931/457-1630.



Für die Bewerbung und Fragen rund um das Engagement in Volkach melden Sie sich über das Postfach pp-ufr.kitzingen.pi@polizei.bayern.de der Polizei Kitzingen oder unter der Telefonnummer 09321/141-141.



Weitere Infos über die Ausbildung, die Höhe der Aufwandsentschädigung, Ihre Aufgaben und Ihren Einsatz erhalten Sie auch hier.