WÜRZBURG/ZELLERAU. Zwischen Sonntag und Donnerstag brach ein bislang unbekannter Täter ins Theater ein und entwendete Kosmetika und Schmuck. Die Kripo ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Sonntagabend und Donnerstagmorgen drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Theater am Neunerplatz ein. Im Inneren durchwühlte der Unbekannter Schubladen und Schränke auf der Suche nach Beute. Mit Kosmetika und Modeschmuck im Gesamtwert von rund 400 Euro floh der Einbrecher wieder in aus dem Gebäude. Er hinterließ Sachschaden von rund 300 Euro.



Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.