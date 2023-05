NÜRNBERG. (621) Am Donnerstagabend (25.05.2023) wurden mutmaßliche Schussgeräusche in einem Anwesen in der Nürnberger Südstadt gemeldet. Zahlreiche Kräfte der örtlichen Polizeiinspektion sowie Spezialeinsatzkräfte waren im Einsatz.



Gegen 22:15 Uhr fand ein Rettungsdiensteinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße statt. Ein Sanitäter vernahm im Rahmen dessen im Treppenhaus ein mutmaßliches Schussgeräusch, gefolgt von einem Schrei.

Nach Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd erfolgte eine Umstellung des Anwesens. Zudem wurden Spezialeinsatzkräfte (SEK) hinzugezogen. Die behandlungsbedürftige Patientin wurde unter Begleitung von Beamten des SEK zum Krankenfahrzeug gebracht. Im Anschluss daran nahmen die Beamten Kontakt zu den Bewohnern der im Haus befindlichen Mieteinheiten auf.

In keiner der Wohnungen konnten etwaige Geschädigte oder Waffen festgestellt werden.

Ob es tatsächlich zu einer Schussabgabe gekommen war, konnte bis zum Abschluss des Einsatzes nicht geklärt werden.



Erstellt durch: Janine Mendel