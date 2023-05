1019 – Aufbrüche von Verkaufsständen

Stadtbergen – In der Nacht von Dienstag (23.05.2023) auf Mittwoch öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam mehrere Verkaufsstände und einen Supermarkt in der Benzstraße und in der Wankelstraße.

In der Benzstraße drang der bislang Unbekannte in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr gewaltsam in einen Supermarkt sowie in einen Imbiss ein. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

In der Wankelstraße drang er in der Zeit von 18.00 Uhr bis 08.30 Uhr gewaltsam in ein Erdbeerhäuschen sowie in ein Spargelhäuschen ein. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe geht die Polizei derzeit von einem Tatzusammenhang zwischen den genannten Vorfällen aus.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1020 - Auto prallt gegen Ampel

Wehringen - Schwer verletzt wurde eine 61-jährige Frau am Mittwoch gegen 13.00

Uhr, als sie mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Richtung Bobingen fuhr, von der Fahrbahn abkam und auf Höhe der Pestalozzistraße gegen die dortige Ampel prallte.

Die verletzte Frau musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde nach Erstversorgung mit dem Hubschrauber in die Uniklinik Augsburg verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Unfallursache ist derzeit noch unbekannt. Laut ersten Zeugenaussagen habe sich der Unfall ohne jede Fremdbeteiligung ereignet.

Weitere Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sollen sich bei der PI Bobingen unter der Rufnummer 08234/96060 melden.