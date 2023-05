BAD KÖNIGSHOFEN, LKR. RHÖN-GRABFELD. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde hat der unterfränkische Polizeipräsident Detlev Tolle am Donnerstag den Leiter der Polizeistation Bad Königshofen, Polizeihauptkommissar Thomas Reubelt, verabschiedet. Seine Nachfolgerin hat seit 01. Mai Polizeihauptkommissarin Melanie Sauer übernommen.

Thomas Reubelt wechselt nach 5-jähriger Leitung zur Polizeiinspektion Mellrichstadt

Thomas Reubelt wurde im Jahr 1991 bei der Bereitschaftspolizei eingestellt. Nach seiner Ausbildung und der anschließenden Verwendung als Einsatzbeamter in einer Hundertschaft in Nürnberg führte sein Weg über Aschaffenburg und der damaligen Polizeiinspektion Würzburg-West wieder zurück nach Unterfranken. Aufgrund seiner überdurchschnittlichen Leistungen studierte Thomas Reubelt ab September 2001 an der damaligen Beamtenfachhochschule in Sulzbach-Rosenberg. Nach seinem erfolgreichen Studium leistete er bei verschiedenen Dienststellen, wie zum Beispiel den Polizeiinspektionen Mellrichstadt, Bad Neustadt und Schweinfurt Dienst in verschiedenen Funktionen. Seit Mai 2018 war Thomas Reubelt Stationsleiter in Bad Königshofen.

In seiner Abschiedsrede blickte Thomas Reubelt dankbar und stolz auf seine vergangene Dienstzeit zurück:

„Ich danke meinen Mitarbeitern und Kollegen unserer Sicherheitswacht für das herausragende Engagement während der vergangenen fünf Jahre. Gemeinsam haben wir auch als kleine Polizeistation alle Einsatzlagen hervorragend für die Sicherheit der Bürger vor Ort gemeistert.“

Polizeipräsident Detlev Tolle dankte dem Stationsleiter für seinen Einsatz und wünschte ihm ebenso wie seiner Nachfolgerin Melanie Sauer viel Erfolg für ihren dienstlichen Werdegang.

Melanie Sauer seit Mai neue Stationsleiterin

Die 42-jährige Polizeihauptkommissarin rückte nun an die Spitze der Station und lenkt seit 01. Mai die Geschicke der Dienststelle. Die Karriere der neuen Polizeichefin hatte mit ihrer Einstellung im Jahr 2001 bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg begonnen. Es folgten Verwendungsstationen in der Einsatzhundertschaft sowie der PI Würzburg-Stadt. Aufgrund ihres großen Engagements gelang ihr 2011 dann der Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene. In der Folge verrichtete die frisch gebackene Kommissarin bei mehreren Dienststellen im Bereich Mainfranken und Main-Rhön ihren Dienst und empfahl sich durch ihre ausgezeichneten Leistungen für ihr neues Amt als Leiterin der Polizeistation Bad Königshofen.

Mit Blick auf ihre neue Tätigkeit brachte Melanie Sauer ihre Vorfreude zum Ausdruck:

„Mir ist der Abschied nach vielen Jahren in Schweinfurt nicht leicht gefallen. Um so mehr bedanke ich mich für die herzliche Begrüßung hier in Bad Königshofen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Mitarbeitern und dem Netzwerk aus Justiz, Kommune und den anderen Sicherheitsbehörden.“

Feierstunde im Historischen Rathaus

Neben den genannten Hauptprotagonisten und dem unterfränkischen Polizeipräsidenten nahmen auch zahlreiche Ehrengäste, u.a. der stellvertretende Landrat des Landkreises Rhön-Grabfeld, Herr Josef Demar, der erste Bürgermeister der Stadt Bad Königshofen, Herr Thomas Helbling, weitere zahlreiche Bürgermeister aus der Region sowie Leiter und Vertreter von Justiz und Blaulichtorganisationen teil. Musikalisch wurde die Feierstunde von Schülern der Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen begleitet.