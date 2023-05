TITTMONING, LKR. TRAUNSTEIN. Am frühen Mittwochmorgen, den 24. Mai 2023, kam es zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eberhardstraße. Der dabei entstandene Schaden wird im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm noch vor Ort die Ermittlungen. Ein 31-jähriger Tatverdächtiger sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am Mittwoch, den 24. Mai 2023, gegen 02.40 Uhr, ein Wohnungsbrand in der Eberhardstraße in Tittmoning mitgeteilt.

Laut ersten Erkenntnissen brach in einer im ersten Obergeschoß befindlichen Wohnung des Gebäudes ein Feuer aus. Die örtlichen Feuerwehren konnten das Feuer relativ rasch unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindern. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich keine Personen in der betroffenen Wohnung.

Der entstandene Schaden an der Wohnung bzw. dem Gebäude wird im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die ersten Ermittlungen. Fortgeführt wurden diese von den Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariats 1.

Im Zuge der ersten Untersuchungen im Bereich des Brandortes ergaben sich in der betroffenen Wohnung für die Ermittler eindeutige Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Des Weiteren ergaben sich Verdachtsmomente gegen den 31-jährigen Wohnungsinhaber. Dieser konnte aufgrund unverzüglich veranlasster Fahndungsmaßnahmen noch im Laufe des frühen Vormittags durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Laufen im Gemeindebereich von Fridolfing vorläufig festgenommen werden.

Von Seiten der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurde Haftantrag gegen den dringend Tatverdächtigen wegen des Verdachts eines Verbrechens der versuchten schweren Brandstiftung gestellt. Der Tatverdächtige wurde im Laufe des Donnerstags (25. Mai 2023) dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Traunstein vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den dringend tatverdächtigen Deutschen. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.