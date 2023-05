ROSENHEIM, OT. PANG. Am Montagabend, den 22. Mai 2023, kam es gegen 21:15 Uhr zu einem sexuellen Übergriff auf eine Jugendliche am Rande eines Waldstückes in Pang. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen und sucht nun nach dem bislang unbekannten Täter.

Am Montagabend, 22. Mai 2023 befand sich eine Jugendliche gegen 21:15 Uhr am Rande eines Waldstückes in Pang, südlich von Schlipfham bei Oberkaltbrunn. Nach den Angaben des Mädchens sei sie plötzlich von einem unbekannten Mann angegangen worden. Nachdem sich die Geschädigte zur Wehr setzte, ergriff der Täter die Flucht. Die Geschädigte wurde bei dem Übergriff leicht verletzt.

Noch am selben Abend wurden von Seiten der Polizeiinspektion Rosenheim umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die jedoch erfolglos blieben.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die ersten Ermittlungen zum Sachverhalt. Inzwischen führt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein / Zweigstelle Rosenheim das für Sexualdelikte zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die weiteren Ermittlungen.

Die Geschädigte beschrieb den Täter wie folgt:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, grau/brauner 3-Tage Bart, keine Brille, schwarze Strickmütze, schwarze Jogginghose, schwarze Sweatjacke

Die Kriminalpolizei Rosenheim bittet nun um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat vor, während oder nach der Tatzeit (Montagabend, den 22. Mai 2023, gegen 21:15 Uhr) im Bereich Pang / Oberkaltbrunn verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann sonst Angaben zum Täter oder der Tat machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 oder jede andere Polizeidienststelle.