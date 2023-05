PASSAU. Am 24.05.2023 wurden nach einer Polizeikontrolle auf der A3 bei Passau rund 3 Kilogramm Kokain sichergestellt. Gegen den Fahrer erging Haftbefehl.

Gegen 17.45 Uhr haben Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen Fiat-Fahrer auf einem Parkplatz an der A3 bei Passau einer Kontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung des Fiats konnten ca. drei Kilogramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Der 37-jährige Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurde vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Passau in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen. Der Mann wurde am heutigen Donnerstag, 25.05.2023, in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, nachdem das Amtsgericht Passau auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau Haftbefehl erließ.

