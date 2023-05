Markt Indersdorf, Lkrs. Dachau, 25.05.2023

Wie bereits am 24.05.2023 berichtet, ereignete sich gestern in den frühen Morgenstunden ein Brand in einer Wäscherei im Markt Indersdorfer Ortsteil Karpfhofen.

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Untersuchung des Brandobjektes, durch die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck, konnte die Brandausbruchstelle zweifelsfrei im Inneren der Halle lokalisiert werden. Es wird von einer Selbstentzündung im Bereich der gelagerten verschmutzten, sowie bereits gewaschenen Wäsche ausgegangen. Es ergaben sich weder Hinweise für eine vorsätzliche noch für eine fahrlässige Brandlegung.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 000 Euro.

Gestrige Pressemeldung:

Gebäudebrand in Markt Indersdorf – Erstmeldung

Am heutigen Morgen wurde um kurz nach 05 Uhr der Brand eines Geschäftsgebäudes in der Sattlerstraße im Markt Indersdorfer Ortsteil Karpfhofen gemeldet. Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen.

Verletzt wurde niemand. Zum Schadensausmaß können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernimmt die weiteren Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache. Es wird nachberichtet.