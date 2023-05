FORCHHEIM. In der Nacht zum Donnerstag stahlen Unbekannte hochwertige Mountainbikes und einen Transporter vom Gelände eines Fahrradhändlers im Ortsteil Hausen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt wegen Einbruchs.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte auf dem Gelände eines Fahrradhändlers am Pilatus Campus zwei Transporter auf. Daraus stahlen sie hochwertige Mountainbikes sowie Fahrradzubehör. Vermutlich zum Abtransport knackten die Täter dann einen weißen Citroen Jumper mit den Kennzeichen FO-YT 88. Es entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich. Firmenmitarbeiter bemerkten den Diebstahl am Donnerstagmorgen und verständigten die Polizei.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Pilatus Campus gesehen? Wer kann Angaben zum gestohlenen Transporter machen? Melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.