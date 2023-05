ERLANGEN. (618) In der Nacht von Dienstag (23.05.2023) auf Mittwoch (24.05.2023) entwendeten bislang unbekannte Täter einen Pkw im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr stahlen Unbekannte einen weißen Audi SQ5 mit dem amtlichen Kennzeichen N-AP 351 aus der Straße Lerchenbühl in Eckenhaid (Lkrs. Erlangen-Höchstadt, Gemeinde Eckental). Das Fahrzeug verfügte über ein sogenanntes "Keyless-Go-System" und war auf dem Hof zur Straße hin geparkt. Der Schlüsselbund steckte von Innen an der Haustür. Der Wert des Pkw beläuft sich auf rund 65.000 Euro.

Seit Beginn des Jahres 2023 kam es in zahlreichen Fällen zu Diebstählen von Pkws mit „Keyless-Go-Systemen“.

„Keyless-Go“ ist ein Komfort-Schließsystem für Autos und Motorräder. Die Technik öffnet Tür- bzw. Lenkradschlösser, sobald sich der Fahrer seinem Gefährt nähert. Entriegelt werden die Fahrzeuge über Funksignale eines Transponders, eine Art Autoschlüssel.

Zur Entwendung eines solchen Pkw werden mindestens zwei Personen benötigt. Ein Täter begibt sich mit einem Scanner zum Fahrzeug, ein weiterer Täter nähert sich dem Haus um dort mittels eines Key-Scanners das Schlüsselsignal abzufangen. Wird das Schlüsselsignal erfasst, wird dieses kabellos übertragen und das Fahrzeug kann geöffnet und auch gestartet werden.

Die Polizei warnt vor dieser Diebstahlsmasche und gibt folgende Verhaltenstipps:

- Bewahren Sie Ihren Funkschlüssel nicht in der Nähe von Außenwänden, Außentüren und Fenstern auf.

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug – wenn möglich – in einer verschlossenen Garage ab.

- Schützen Sie ihr Fahrzeug zusätzlich mit einer Parkkralle oder einem Lenkradschloss

- Bewahren Sie Schlüssel in abgeschirmten Behältern auf, um Signale zu unterbinden (Etuis, Tresore, folierte Behälter etc.)

- Seien Sie wachsam, wenn sich Unbekannte in unmittelbarer Nähe Ihres Fahrzeugs verdächtig aufhalten. Vor allem dann, wenn Sie gerade dabei sind, mit der Fernbedienung Ihr Auto abzuschließen.

Die Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die im Zusammenhang mit den entwendeten Fahrzeug verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

