1007 – Verkehrsinfo - 12. m-Net Firmenlauf

Messe Augsburg – Morgen (Donnerstag, 25.05.2023) kommt es aufgrund des 12. M-Net Firmenlaufs zu Verkehrsbehinderungen rund um die Messe Augsburg.

Wegen der Veranstaltung sperrt die Polizei ab ca. 18.15 Uhr mehrere Straßen, davon sind unter anderem auch die Abfahrten „Messe“ und „Stadion“ der B17 betroffen. Außerdem sind Bereiche der Stadtteile Universitätsviertel und Göggingen betroffen.

Der Streckenplan ist zu finden unter:

https://www.m-net-firmenlauf-augsburg.de/download/Streckenplan_FL_2022.pdf

1008 – Streit zwischen Fußgänger und Radfahrer

Hochzoll – Am gestrigen Dienstag (23.05.2023) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 68-jährigen Radfahrer und einem 44-jährigen Fußgänger in der Hochzoller Straße. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 14.15 Uhr gerieten der Fußgänger und der Radfahrer zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Anschließend stieß der Radfahrer sein Fahrrad gegen den Fußgänger und schlug ihm ins Gesicht. Der Fußgänger konnte den Radfahrer festhalten und die Polizei verständigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen Radfahrer.

1009 – Automat aufgebrochen

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (23.05.2023) im Zeitraum von 00.00 Uhr bis 07.30 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Lebensmittelautomaten in der Mühlhauser Straße auf. Es wurden Bargeld und Lebensmittel entwendet. Am Automaten entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1010 – Streit um Parkplatz

Hochzoll – Am vergangenen Sonntag (21.05.2023) kam es zu einem Streit um einen Parkplatz in der Oberländer Straße.

Gegen 14.15 Uhr parkte ein Ehepaar ihren Mercedes auf einem Parkplatz in der Oberländer Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer war damit nicht einverstanden, da er den Parkplatz für sich beanspruchte. Der bislang unbekannte Täter beleidigte daraufhin den Ehemann. Das Ehepaar verließ schließlich den Parkplatz. Als sie gegen 16.00 Uhr zurückkehrten war ihr Pkw rundherum verkratzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1011 – Fahrrad gegen Auto

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (23.05.2023) kam es zu einem Unfall zwischen einem 37-jährigen Radfahrer und einer 21-jährigen Autofahrerin in der Neuburger Straße Ecke Schillstraße. Dabei wurde der Radfahrer schwer verletzt.

Gegen 23.45 Uhr fuhr die Autofahrerin auf der Neuburger Straße in stadteinwärtige Richtung. Auf Höhe der Schillstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der bei roter Ampel die Neuburger Straße querte. Eine Streife, die an der roten Ampel in der Schillstraße stand, beobachtete den Sturz des Radfahrers und leisteten umgehend Erste Hilfe. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Wie ein Atemalkoholtest bei der Unfallaufnahme ergab, war der Radfahrer mit über 1,8 Promille unterwegs.

Die Polizei ermittelt u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol gegen den Radfahrer und klärt nun den genauen Unfallhergang.

Deshalb bittet die Polizeiinspektion Augsburg Ost um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.