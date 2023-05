LICHTENFELS. Von Dienstagmorgen bis zum frühen Nachmittag stiegen Einbrecher gewaltsam in ein Haus in der Dr.-Thomas-Dehler-Straße ein. Um einen Tresor zu stehlen mussten sie ihn von der Wand reißen.

Am Dienstag, von 8.45 bis 13 Uhr, machten sich Einbrecher an dem Lichtenfelser Anwesen zu schaffen. Über eine Terrassentüre drangen sie in das Haus ein und durchwühlten Zimmer und Möbel. Als sie auf einen würfelförmigen Tresor stießen, hatten sie ihre Beute gefunden. Gewaltsam rissen sie ihn von der Wand und stahlen ihn gleich am Stück. Dem Eigentümer fehlen nun mehrere Tausend Euro.

Die Kripo in Coburg hat den Fall übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dr.-Thomas-Dehler-Straße und Alte Coburger Straße gesehen. Melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/6450.