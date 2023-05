WÜRZBURG. Seit Mittwochmorgen wird ein 41-jähriger Mann vermisst, der sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Bei dem Vermissten handelt es sich um den 41-jährigen Frank Landauer. Er wurde am Mittwochmorgen zu einem Termin erwartet, zu dem er nicht erschienen war. Bislang fehlt von ihm jede Spur. Der letzte Kontakt zu ihm bestand am Dienstagnachmittag. Es gibt keine Anhaltspunkte, wo sich der Gesuchte aktuell aufhalten könnte. Hinweise lassen allerdings darauf schließen, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden dürfte.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

199 cm groß bei kräftiger Statur

Blaue Augen

Schütteres, mittelblondes Haar

Muttermal an der Stirn

Trägt Tattoos an den Unterarmen und am linken Unterschenkel

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-0 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.