LABERWEINTING, OT GRAFENTRAUBACH, LKR. STRAUBING-BOGEN. Eine Spaziergängerin fand am 06.03.2023 in einem Waldstück an der Ortsverbindungsstraße nach Obergraßlfing einen toten Mäusebussard und meldete den Fund der Polizei (Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Spaziergängerin findet toten Mäusebussard – Polizei bittet um Zeugenhinweise).

Da eine Vergiftung des Greifvogels nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde dieser über den Landesbund für Vogel- und Naturschutz zur Untersuchung an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit weitergeleitet. Im Rahmen einer toxikologischen Untersuchung konnten mit Ergebnis vom 23.05.2023 Rückstände eines giftigen Pestizides im Schabelbereich des Tieres festgestellt werden, welches mutmaßlich zum Tod des Tieres führte.

Bereits am Tag des Auffindens des Mäusebussardes wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Straubing mit Unterstützungskräften der Bereich um den Fundort nach möglichen Giftködern abgesucht. Hierbei konnten keine weiteren Hinweise auf mögliches Gift oder präparierte Köder festgestellt werden.

Die Polizeiinspektion Straubing ermittelt wegen des Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz sowie dem Artenschutzrecht und bittet weiterhin um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09421/868-0.

Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie auch auf der Website www.tatort-natur.de

Veröffentlicht: 24.05.2023, 13.12 Uhr