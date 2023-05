KAUFBEUREN. Am 26.05.2023 findet der Bezirksentscheid für Schwabens beste Schülerlotsen in Kaufbeuren mit anschließender Siegerehrung und Preisverleihung statt. Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Am Wettbewerbstag messen sich die besten 13 Schülerlotsinnen und Schülerlotsen Schwabens im Alter zwischen 13 und 17 Jahren in Kaufbeuren. Neben einem theoretischen und einem Reaktionstest absolvieren die Titelaspirantinnen und -aspiranten auch einen praktischen Prüfungsteil, in dem sie unter anderem Geschwindigkeits- und Entfernungsschätzungen von herannahenden Fahrzeugen vornehmen sollen. Die beiden Bestplatzierten aus Kaufbeuren nehmen am bayernweiten Landesentscheid teil, der dortige Sieger dann am Bundesentscheid.

Die Schülerlotsinnen und Schülerlotsen sind Teil der sogenannten Schulwegdienste. Unter diesem Ehrenamt versteht man Schülerlotsen, Schulweghelfer, Schulbuslotsen und Schulbusbegleiter. Schulweghelfer und Schulbusbegleiter sind Erwachsene, die morgens vor Schulbeginn und/oder mittags zum Unterrichtsende jeweils für etwa eine halbe Stunde zu ihrem Einsatzort in der Nähe der Grundschule kommen. An Ampeln, Zebrastreifen oder Verkehrshelferübergängen helfen sie genauso wie die Schülerlotsen den Schulkindern beim Überqueren der Straße.

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter können der Veranstaltung gerne beiwohnen. Bitte melden Sie sich für Details zur Veranstaltung, die am

26.05.2023 von 09:00 Uhr bis etwa 13:00 Uhr in Kaufbeuren

stattfindet, telefonisch oder per Mail bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. (PI Kaufbeuren)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).