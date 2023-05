830. Größere Durchsuchungsaktion bei Tatverdächtigen nach Fahrkartenautomatensprengung

-siehe Pressebericht vom 17.03.2023, Nr. 451

Im Februar und März 2023 kam es im Münchner Osten zu mehreren Fahrkartenautomatensprengungen, bei welchen die Täter die Fahrkartenautomaten an S-Bahnhaltestellen sprengten und das darin befindliche Bargeld entwendeten. Durch intensive Ermittlungsarbeit durch die Münchner Kriminalpolizei konnten mehrere Tatverdächtige ermittelt und in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft München I mehrere Beschlüsse zum Zwecke der Durchsuchung von Wohnungen erwirkt werden.

Diese Durchsuchungsbeschlüsse wurden am Dienstag, 23.05.2023, vollzogen. Bei den Durchsuchungen wurden alle sieben Tatverdächtigen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren (alle mit Wohnsitzen in München) angetroffen und es konnten neben elektronischen Speichermedien, auch Hiebwaffen, Tatbekleidung sowie hohe Bargeldbestände im mittleren fünfstelligen Bereich sichergestellt werden.

Alle wurden wegen des Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen und wegen Bandendiebstahl angezeigt. Nach Beendigung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen.

Die umfangreiche Auswertung der sichergestellten Gegenstände sowie die weitere Ermittlungsarbeit erfolgt durch das Kommissariat 51 (Bandendelikte).

831. Versuchter Wohnungseinbruch – Trudering

Am Dienstag, 23.05.2023, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem geparkten Pkw den zugehörigen Fahrzeugschein sowie den Wohnungsschlüssel der Fahrzeugführerin. Die 50-Jährige mit Wohnsitz in München hatte zuvor das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Gastronomiebetriebs im Englischen Garten abgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Fahrzeug nicht abgeschlossen.

Der unbekannte Täter begab sich anschließend zur auf dem Fahrzeugschein vermerkten Wohnadresse in Trudering und verschaffte sich Zutritt zu den Wohnräumen der 50-Jährigen. Im Haus traf der unbekannte Täter auf einen Angehörigen der Frau und ergriff, vermutlich zusammen mit einem weiteren unbekannten Täter, die Flucht.

Der Angehörige verständigte daraufhin den Notruf 110, woraufhin unmittelbar Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Diese führten jedoch nicht zur Ergreifung des oder der unbekannten Täter.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände aus der Wohnung entwendet.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, 180 cm groß, mit Bartansatz; bekleidet mit einer grauen Baskenmütze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum auf einem Parkplatz am Föhringer Ring (Englischer Garten/Schwabing) oder im Bereich Nauestraße, Hippelstraße, Gerstäckerstraße (Trudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Präventionshinweis:

Es wird darauf hingewiesen, beim Verlassen eines Fahrzeugs dessen Schließzustand auch immer manuell zu überprüfen.

832. Ast fällt auf Pkw – Harlaching

Am Dienstag, 23.05.2023, gegen 15:35 Uhr, fuhr ein 59-Jähriger mit Wohnsitz in München auf dem Harlachinger Berg in stadteinwärtiger Richtung. Während der Fahrt wurde der Seat Pkw völlig unvermittelt von einem herabfallenden großen Ast eines maroden Baumes getroffen. Der 59-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Bei Überprüfung weiterer nebenstehender Bäume durch die Feuerwehr wurde festgestellt, dass diese ebenfalls marode sind. Die Feuerwehr fällte aus diesem Grund diese drei Bäume, weshalb der Harlachinger Berg für eine Dauer von ca. zweieinhalb Stunden gesperrt werden musste. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen.

833. Große Durchsuchungsaktion wegen Kinderpornographie in München – Stadtgebiet und Landkreis

Am Dienstag, 23.05.2023 wurden durch das ermittelnde Kommissariat 17 in den frühen Morgenstunden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I und des bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg eingerichteten Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) umfangreiche Durchsuchungen durchgeführt.

Im Kampf gegen Kinder- und Jugendpornografie durchsuchten rund 70 Einsatzkräfte der Polizei auf richterliche Anordnung hin 33 Wohnungen in Stadt und Landkreis München. Bei den insgesamt 33 Tatverdächtigen (31 x männlich / 2 x weiblich) im Alter zwischen 16 und 63 Jahren besteht der dringende Tatverdacht, Kinderpornografie nicht nur besessen, sondern teilweise auch verbreitet zu haben. Zusammenhänge und für die jeweiligen Tathandlungen relevante Verbindungen zwischen den einzelnen Tatverdächtigen sind nach dem momentanen Ermittlungsstand nicht bekannt. Die Straftaten waren überwiegend über das Bundeskriminalamt (BKA) gemeldet worden.

Die Ermittler/innen stellten bei der Durchsuchungsaktion zahlreiche Mobiltelefone, Computersysteme und mehr als 70 elektronische Speichermedien sicher. Insgesamt wurden fünfzehn Personen erkennungsdienstlich behandelt.

Alle 33 Tatverdächtigen wurden nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die digitalforensische Auswertung nach inkriminierten Dateien dauert entsprechend an und macht deutlich, dass die Dynamik in dem Deliktfeld der Kinderpornografie hoch bleibt.

Die fortlaufenden Ermittlungen führt das Kommissariat 17 der Münchner Kriminalpolizei.