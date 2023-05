SCHWARZENBACH A. D. SAALE, LKR. HOF. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte gleich viermal in verschiedene Firmengebäude in Schwarzenbach a. d. Saale ein. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr, drangen Unbekannte in eine Dachdeckerfirma in der Werner-von-Siemens-Straße ein. Diebesgut fanden sie hier nicht vor. Die Täter hatten es im selben Tatzeitraum auf eine Baufirma in der Lohbachstraße abgesehen. Hier erbeuteten sie knapp 300 Euro Bargeld. Ihren Streifzug setzten sie in der Rudolf-Diesel-Straße fort. In zwei ansässigen Firmen wurden zusammen zirka 230 Euro entwendet. Insgesamt entstand bei den Einbrüchen ein Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro.

Von einem Zusammenhang der Taten ist auszugehen. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 mit der Kripo Hof in Verbindung zu setzen.