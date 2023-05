WÜRZBURG / GROMBÜHL. In der Zeit vom letzten Mittwoch bis Montag schlug ein bislang unbekannter Täter die Heckscheiben von drei Firmenfahrzeugen ein und entwendete hochwertiges Elektrowerkzeug. Die Kripo Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen und sucht auch nach Zeugen.



Der Inhaber einer Firma in der Straße Am Greinberg musste nach dem verlängerten Wochenende feststellen, dass ein Unbekannter an drei Firmenfahrzeugen die Heckscheiben eingeschlagen hatte. Über diesen Weg drang der Täter in die Fahrzeuge ein und entwendete mehrere Koffer mit Elektrowerkzeug im Wert von mehreren tausend Euro.



Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kripo Würzburg und sucht zur Aufklärung der Tat auch nach Zeugen, die in der Zeit von Mittwoch 16:00 Uhr bis Montag 08:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.