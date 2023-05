MÄHRING, LKR. TIRSCHENREUTH. Am 19. Mai 2023 kontrollierte eine Streifenbesatzung der Grenzpolizeigruppe Waldassen einen aus Tschechien einreisenden Pkw. Bei der Kontrolle konnte eine nicht geringe Menge an Crystal sichergestellt werden. Gegen den 25-jährigen Schmuggler erging Haftbefehl.

Am Freitagabend, gegen 18.45 Uhr, wurde ein Fahrzeug, besetzt mit drei aus Weiden stammenden Personen, durch Kräfte der Grenzpolizei Waldsassen in Mähring einer Kontrolle unterzogen. Die drei Insassen, ein Paar und ihr Mitfahrer, reisten kurz zuvor aus der Tschechischen Republik in das Bundesgebiet ein. Bei der Durchsuchung des Pkw konnten schließlich mehrere Gramm Crystal aufgefunden und als Beweismittel sichergestellt werden.

Die drei Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen. Im weiteren Verlauf durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung des Paars. Zu weiteren Sicherstellungen kam es in diesem Zusammenhang nicht. Gegen den Mitfahrer, welcher ohne festen Wohnsitz ist, erging Haftbefehl. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. übernommen.