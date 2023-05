0999 – Erdbeerhäuschen aufgebrochen

Göggingen – Am heutigen Dienstag (23.05.2023) drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Erdbeerhäuschen in der Bergiusstraße ein.

Gegen 00.45 Uhr öffnete der bislang unbekannte Täter gewaltsam das Erdbeerhäuschen. Ein 67-Jähriger beobachtete der bislang Unbekannten und forderte ihn auf das Erdbeerhäuschen zu verlassen. Daraufhin bedrohte der bislang Unbekannte den 67-Jährigen mit einem Messer. Der 67-Jährige brachte sich vor dem Unbekannten in Sicherheit und verständigte die Polizei. Der unbekannte Täter flüchtete unter konnte trotz umgehender Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Ob etwas entwendet wurde, wird aktuell noch geklärt.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 173cm groß, 35 Jahre, stark hervortretender Bauch, kurze blaue Jeans, schwarze Sturmhaube

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Bedrohung gegen den unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1000 – Körperverletzung durch Unbekannten

Haunstetten – Am gestrigen Montag (22.05.2023) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und drei Personen in der Haunstetter Straße. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Gegen 21.15 Uhr schlug der bislang unbekannte Täter einen 28-Jährigen, sodass er zu Boden fiel. Dort trat er weiter auf den 28-Jährigen ein. Zwei Freundinnen des 28-Jährigen gingen dazwischen und wurden ebenfalls von dem bislang unbekannten Täter angegriffen. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Sudentenstraße. Ein Passant beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

180cm groß, dunkelblauer Kapuzenpullover

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1001 – Kindergarten-Garten angegangen

Antonsviertel – Im Zeitraum von Mittwoch (17.05.2023), 11.30 Uhr bis Montag (22.05.2023), 07.45 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in den Garten eines Kindergartens in der Mundingstraße ein und beschädigte dort diverse Gegenstände. Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1002 – Einbruch in Eisdiele

Göggingen – In der Nacht von Sonntag (21.05.2023), 23.30 Uhr auf Montag, 08.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Eisdiele in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße ein und entwendeten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

1003 – Kind von E-Scooter angefahren

Innenstadt – Am gestrigen Montag (22.05.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer und einem 2-jährigen Kind in der Maximilianstraße.

Gegen 16.30 Uhr befand sich das Kind zusammen mit ihrer Mutter im Außenbereich einer Bäckerei. Der bislang unbekannte E-Scooter-Fahrer fuhr auf dem Gehweg in Richtung Rathausplatz und touchierte das Kind. Er zog es einen kurzen Moment am Boden mit, stoppte schließlich und erkundigte sich nach dem Befinden des Kindes. Die Mutter des Kindes gab im ersten Moment an, dass alles in Ordnung ist, stellte aber im Nachgang fest, dass das Kind leicht verletzt wurde und meldete den Vorfall bei der Polizei. Ein weiterer Datenaustausch fand vor Ort nicht statt und der Scooter-Fahrer fuhr weiter.

Wenig später konnte der gleiche E-Scooter-Fahrer von einer Zeugin beobachtet werden wie er sich rasant in der Bahnhofstraße durch Fußgänger schlängelte.

Der E-Scooter-Fahrer wurde von Zeugen wie folgt beschrieben:

Männlich, 22-23 Jahre, 185cm groß, kräftige Statur, dunkle Hautfarbe, kinnlanges schwarzes Haar zu mehreren Zöpfen geflochten, dunkle Kleidung

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.