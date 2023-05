GARCHING A.D. ALZ, LKR. ALTÖTTING. Etwa 900 Gramm Marihuana sowie rund 70 Gramm Amphetamin, 4 Gramm Kokain und vermutlich aus Rauschgiftgeschäften stammendes Bargeld im vierstelligen Bereich wurden bei einem 35-jährigen Garchinger nach Ermittlungen im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht aufgefunden sowie sichergestellt.

Am Freitagabend, 19. Mai 2023 gegen 23:00 Uhr, führte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Altötting in Garching a.d. Alz Ermittlungen bei einem 35-jährigen Garchinger nach einer vorangegangenen Verkehrsunfallflucht durch.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden in dessen Wohnung unter anderem etwa 900 Gramm Marihuana, ca. 70 Gramm Amphetamin, ca. 4 Gramm Kokain, vermutlich aus Rauschgiftgeschäften stammendes Bargeld im vierstelligen Bereich sowie zwei Einhandmesser festgestellt. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Der 35-Jährige wurde noch am selben Abend vorläufig festgenommen. Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurde er am Folgetag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und der Garchinger wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen führen die Staatsanwaltschaft Traunstein und das für Rauschgiftdelikte zuständige Fachkommissariat 4 der Kriminalpolizeistation Mühldorf.