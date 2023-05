TRAUNSTEIN. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein bekam mit Herrn Kriminaldirektor Rainer Wolf bereits zum 1. März dieses Jahres einen neuen Dienststellenleiter.

Der im Landkreis Mühldorf wohnhafte 55-jährige Kriminaldirektor wurde mit Wirkung zum 01.03.2023 als neuer Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein bestellt. Der neue Chef der Traunsteiner Kriminalpolizei begann seine Laufbahn im Jahr 1988 mit der Einstellung und anschließendem Studium für den damaligen „gehobenen Dienst“ an der Beamtenfachhochschule in Fürstenfeldbruck. Nach erfolgreich absolviertem Studium wurde Herr Wolf im Polizeipräsidium München in den unterschiedlichsten Dienststellen und Funktionen eingesetzt, bevor er im Jahr 2003 zur damaligen Polizeidirektion Erding versetzt wurde. Dort verrichtete er seinen Dienst bei der Polizeiinspektion Dorfen als Dienstgruppenleiter sowie als stellvertretender Dienststellenleiter. Aufgrund seiner sehr guten Leistungen, konnte er die mehrjährige Förderphase für den Aufstieg in den höheren Dienst durchlaufen, wobei er unter anderem 2007 seine Führungsbewährung für sechs Monate bei der Polizeiinspektion Traunstein ableistete. Nach dem Assessment Center wurde Herr Wolf 2008 für das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei zugelassen. Dem erfolgreichen Abschluss zur Folge wurde der frischgebackene Polizeirat Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Traunstein. Diese Funktion hatte er für knapp acht Jahre inne. Ab 2018 verrichtete er seinen Dienst im Polizeipräsidium Oberbayern Süd als Sachgebietsleiter E1 für Organisation und Dienstbetrieb, bevor er nun zum 1. März dieses Jahres abermals nach Traunstein als Leiter der dortigen Kriminalpolizeiinspektion zurückkehrte.

Aufgrund der Termindichte in diesem Jahr konnte die offizielle Amtseinführung von Herrn Wolf nicht zeitgerecht im März stattfinden, weshalb diese nun am Dienstag, den 23. Mai feierlich in den Räumlichkeiten der Kriminalpolizei nachgeholt wurde.

Neben Herrn Polizeipräsident Manfred Hauser waren der stellvertretende Landrat Konhäuser, die 2. Bürgermeisterin der Stadt Traunstein, Frau Mörtl-Körner sowie der Herr Oberstaatsanwalt Dr. Schnabl und zahlreiche Gäste aus dem Bereich der Polizei geladen.

Polizeipräsident Manfred Hauser gratulierte Herrn Kriminaldirektor Wolf ganz herzlich zu seinem neuen Amt und wünschte ihm viel Erfolg für seine berufliche Zukunft und stets ein glückliches Händchen. Ebenso bedankte er sich bei Herrn Althaus, welcher die Geschicke der Dienststelle für ein halbes Jahr bis zur Neubesetzung leitete.