CHAM OT JANAHOF, LKR. CHAM. Im Zusammenhang mit dem vermeintlichen Überfall auf einen Werttransporter konnte die Kriminalpolizei Regensburg nun erneut einen hohen Eurobetrag sicherstellen.

Wie bereits berichtet, wurde am 17. April 2023 ein Überfall auf einen Werttransporter angezeigt. Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg haben ergeben, dass die Tat nicht wie vom Fahrer des Werttransporters zunächst behauptet stattgefunden haben kann. Er sowie zwei Frauen aus seinem privaten Umfeld befinden sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Sie stehen in Verdacht, den Überfall vorgetäuscht und selbst einen hohen Geldbetrag entwendet zu haben.

Bereits bei der Festnahme der drei Tatverdächtigen konnte ein hoher Geldbetrag, der mutmaßlich aus der Tat stammt, beschlagnahmt werden. Nun gelang der Polizei erneut die Sicherstellung von einem erheblichen Bargeldbetrag. Über 800.000 Euro waren außerhalb des direkten Zugriffs der Tatverdächtigen verwahrt und stammen wohl ebenfalls aus dem Werttransporter. In Summe scheint nun insgesamt nahezu die gesamte Beute sichergestellt worden zu sein.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg sind noch nicht abgeschlossen.