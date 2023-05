LANDSHUT. Im Rahmen eines Kellerbrandes am 29.04.2023 kurz nach Mitternacht in einem Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße konnte ein 70-jähriger Tatverdächtiger kurz nach der Tat festgenommen werden. Der Mann ist aktuell richterlich untergebracht.

Der 70-Jährige steht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zudem im Verdacht, für zwei weitere Brandlegungen in der Beethovenstraße am 27.04.2023 sowie für vergangene Brandlegungen zwischen dem 22.04. und 29.04.2023 an Containern und in öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet verantwortlich zu sein.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut die weiteren Ermittlungen zu den Brandfällen übernommen und bittet die Bevölkerung erneut um Hinweise.

Zeugenaufruf:

Personen, die sich bei der Kripo in Landshut bislang noch nicht gemeldet haben, aber sachdienliche Hinweise zu den genannten Bränden in der Beethovenstraße und insbesondere auch im Bereich der Mühleninsel, der Innenstadt und des Bahnhofes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0871/9252-0 zu melden.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus – Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 23.05.2023, 14.20 Uhr