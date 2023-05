WÜRZBURG / INNENSTADT. Auf einen Servierwagen versuchte ein Einbrecher am Montagmorgen einen Tresor aus einer Gaststätte abzutransportieren. Ein Anwohner bemerkte jedoch den Dieb, sodass dieser ohne Beute flüchtete. Die Kripo Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen und sucht nach Zeugen.

Gewaltsam hatte sich der Täter gegen 04:30 Uhr Zutritt zu der Gaststätte in der Hofstraße verschafft. Dort machte sich der Unbekannte an dem Tresor zu schaffen und versuchte ihn mit einem Servierwagen aus dem Restaurant zu transportieren. Im Treppenhaus rutschte der Tresor offensichtlich von dem Wagen und weckte mit einem lauten Poltern einen Anwohner auf. An der Ecke Hofstraße und Kettengasse ließ der Einbrecher schließlich seine schwere Beute zurück und flüchtete zu Fuß, da der aufmerksame Zeuge die Verfolgung aufgenommen hatte. Durch den Einbruch und dem missglückten Abtransport entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Der Einbrecher konnte wie folgt beschrieben werden:

Ca. 175 cm groß, ca. 25 Jahre

Bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpulli und einer Jogginghose

Obwohl die ersten Streifen der Polizei bereits vier Minuten nach der Alarmierung vor Ort waren, gelang dem Täter die Flucht. Daher sucht die Kripo Würzburg, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat, nun auch nach Zeugen, denen im Vorfeld oder nach der Tat etwas Ungewöhnliches im Bereich der Hofstraße aufgefallen ist.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.