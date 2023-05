824. Emails mit staatsschutzrelevanten Inhalten – Stadtgebiet München

-siehe Pressebericht vom 01.05.2023, Nr. 696

Am Mittwoch, 17.05.2023, gegen 06:30 Uhr, erhielten ein Museum und eine Bildungseinrichtung in München jeweils eine E-Mail von einem unbekannten Absender. Der Text der Nachricht enthielt volksverhetzende und beleidigende Äußerungen. Die Münchner Polizei wurde von den Empfängern darüber informiert und das Kommissariat 44 (Politisch motivierte Kriminalität – rechts) hat unverzüglich die Ermittlungen wegen Volksverhetzung, Bedrohung und Beleidigung aufgenommen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten die jetzt angezeigten Emails einem 37-Jährigen aus Berlin zugeordnet werden, der, wie bereits am Montag, 01.05.2023 berichtet, wegen ähnlicher Emails schon angezeigt wurde, die er am Freitag, 21.04.2023 an Einrichtungen in München verschickt hatte.

825. Mehrere Einbrüche in Gewerbeobjekte – Landkreis München

Im Zeitraum von Montag, 08.05.2023, bis Sonntag, 21.05.2023, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter in fünf Fällen jeweils gewaltsam Zutritt in Betriebs- und Büroräume verschiedener Firmen. Hier wurden jeweils entweder Tresore, Schränke oder Geldkassetten ebenfalls mit Gewalt aufgebrochen und darin befindliches Bargeld entwendet. Der oder die Täter konnten sich in allen Fällen unerkannt entfernen.

Die Tatbeute betrug jeweils etwa einige Hundert Euro. Weiter entstanden Sachschäden, u.a. an Zäunen und Türen in Höhe von einigen Tausend Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 geführt.

Fall 1:

Montag, 08.05.2023, 10:00 - Mittwoch, 17.05.2023, 15:00 Uhr;

Unterschleißheim, Gewerbegebiet Bereich Kreuzstraße

Fall 2:

Montag, 15.05.2023, 17:00 Uhr bis Dienstag, 16.05.2023, 07:00 Uhr

Oberschleißheim, Gewerbegebiet Bereich Hicklstraße

-siehe Pressebericht vom 18.05.2023, Nr. 798

Fall 3:

Mittwoch, 17.05.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag, 21.05.2023, 11:00 Uhr

Garching, Bereich Ingolstädter Straße, Karlsteinstraße, Sudetendeutschestraße

Fall 4:

Donnerstag, 18.05.2023, 00:29 Uhr bis Donnerstag, 18.05.2023, 02:20 Uhr

Garching, Bereich Münchener Straße, Dirnismaning

Fall 5:

Freitag, 19.05.2023, 07:00 Uhr bis Samstag, 20.05.2023, 07:00 Uhr

Garching, Bereich Münchener Straße, Dirnismaning

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen in den Bereichen Gewerbegebiet Kreuzstraße (Unterschleißheim); Gewerbegebiet im Bereich der Hicklstraße (Oberschleißheim); Bereich Ingolstädter Straße, Karlsteinstraße und Sudetendeutschestraße (Garching) und im Bereich Münchener Straße (Dirnismaning) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

826. Pkw prallt gegen Baum; eine Person verletzt – Unterhaching

Am Montag, 22.05.2023, gegen 17:25 Uhr, fuhr eine 79-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Opel Pkw auf der Biberger Straße in Unterhaching in stadteinwärtiger Richtung. An der Einmündung zur Leipziger Straße beabsichtigte die 79-Jährige nach den ersten Ermittlungen nach links in diese abzubiegen. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch den Unfall wurde die 79-Jährige leicht verletzt.

Der Pkw wurde schwer beschädigt und musste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt nach derzeitigem Stand mehrere Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Leipziger Straße in westlicher Fahrtrichtung zeitweise komplett gesperrt werden. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

827. Brand in Geschäft – Altstadt

Am Montag, 22.05.2023, gegen 22:20 Uhr, informierten aufmerksame Passanten über den Notruf die Polizei sowie die Feuerwehr über einen Brand in einem Geschäft.

Der Brand konnte bereits kurz nach Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

828. Einbruch in Geschäft – Forstenried

Im Zeitraum von Samstag, 20.05.2023, 15:00 Uhr, bis Montag, 22.05.2023, 08:40 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Geschäft in Forstenried. Dabei drangen der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam in die Geschäftsräume ein und durchsuchten diese nach Geld und Wertgegenständen.

Es wurden neben Wechselgeld aus der Kasse, Brillen und hochwertiges technisches Gerät im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro entwendet.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Züricher Straße und Forstenrieder Allee (Forstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

829. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Altstadt

Am Montag, 22.05.2023, gegen 13:00 Uhr, befanden sich zwei Frauen (36 und 42 Jahre alt, beide mit Wohnsitzen in München) im Hofgarten, wo sie einen Mann bemerkten, der sie anstarrte und dabei sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Anschließend entfernte sich der Mann von der Örtlichkeit und die beiden Frauen informierten die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige durch Beamte der Reiterstaffel im Englischen Garten erkannt und vorläufig festgenommen werden.

Der 31-jährige Tatverdächtige (iranischer Staatsbürger, der momentan in einer Unterkunft in München untergebracht ist) wurde nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen. Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.