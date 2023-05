BAYREUTH. Am Montagmorgen drangen Unbekannte in eine Bayreuther Hochhauswohnung ein und stahlen mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchs.

Am Montag, von 5 bis 11 Uhr morgens, brachen Unbekannte eine Wohnung in einem Hochhaus in der Kulmbacher Straße auf. Das Anwesen steht mittig zwischen Dr.-Würzburger-Straße und Fröbelstraße. Nachdem die Täter Wohnung und Möbel durchwühlt hatten, fanden sie mehrere Tausend Euro Bargeld und verschwanden. Als Beute ergaunerten sie so einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Die Kripo bittet um Mithilfe:

Haben Sie am Montagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hochhäuser in der Kulmbacher Straße / Dr.-Würzburger-Straße gemacht? Haben Sie verdächtige oder unbekannte Personen in einem der Häuser gesehen?

Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/5060.

Das Polizeipräsidium Oberfranken rät:

Bewahren Sie keine unnötig hohen Bargeldbeträge ohne ausreichende Sicherung in Ihrer Wohnung auf. Weisen Sie auch Angehörige und Bekannte darauf hin. Hohe Geldsummen gehören in einen Tresor oder gleich zur Bank.