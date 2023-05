In der Zeit zwischen Freitag, 21.05.2023, 22.00 Uhr, bis Samstag, 22.05.2023, 05.00 Uhr, wurde im südöstlichen Gemeindebereich ein Zigarettenautomat gesprengt. Die Höhe des Beuteschadens kann derzeit noch nicht geschätzt werden. Am Zigarettenautomaten entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags. Das eingesetzte Sprengmittel ist bislang noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Telefonnummer 0851 / 9511-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Moritz Lehner, Tel. 09421/868-1031

Veröffentlicht: 23.05.2023, 08.50 Uhr