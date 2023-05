INGOLSTADT.Unbekannte drangen am Wochenende in eine Bäckereifiliale an der Lena-Christ-Straße ein und entwendeten einen Tresor. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwischen Samstag, 13:00 Uhr und Sonntag, 14:00 Uhr waren die Täter über ein aufgehebeltes Fenster in die Bäckereifiliale eingebrochen. Mit erheblichem Kraftaufwand stemmten sie einen befestigten Möbeltresor aus seiner Verankerung und nahmen diesen mit. Die Einbrecher verursachten dabei einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Spaziergänger fanden am Sonntag den aufgebrochenen Tresor in einem Waldstück nahe des Augraben-Spielplatzes am Peter-und-Paul-Weg auf und verständigten die Polizei. Die Täter hatten Bargeld in noch unbekannter Höhe aus dem Behältnis entwendet.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet eventuelle Zeugen, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 0841-93430 in Verbindung zu setzen.