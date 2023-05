ANZING, LKR. EBERSBERG; Am Sonntag (21.05.2023) kam es in Anzing zu einem Raubdelikt. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt und bittet um Hinweise.

Sonntagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, wurde auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Högerstraße in Anzing ein 27-Jähriger von einem unbekannten Tatverdächtigen von hinten niedergeschlagen und seiner Bauchtasche beraubt.

In der Folge stieg der unbekannte Tatverdächtige in einen silbernen Mercedes Benz, älteren Baujahres mit Erdinger Kennzeichen und entfernte sich in Richtung Autobahn.

Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Erding bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, sich unter Telefonnummer 08122/9680 zu melden.

Personenbeschreibung: