WEIDEN I.D. OPF. Am Sonntagmorgen wurde ein 29-Jähiger in der Oberen Bachgasse in der Weidener Innenstadt mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. ermittelt.

Am Sonntag, den 21. Mai 2023, gegen 05.40 Uhr, geriet ein Mann in der Weidener Innenstadt mit einer Personengruppe in Streit, in dessen Verlauf er mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt wurde und in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden musste. Ein 19-Jähriger wollte den Streit schlichten und wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Personengruppe, welcher auch der oder die bislang unbekannten Täter entstammen, wurde zuvor aus einer Diskothek in der Weidener Innenstadt verwiesen und sollen im Alter von 16 – 24 Jahren sein. Ein Hauptverdächtiger mit südländischem Aussehen ist circa 18 Jahre alt, 160 cm groß, und soll kurze lockige schwarze Haare gehabt haben. Zum Tatzeitpunkt soll er eine blaue Jeans getragen haben.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Weiden führt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Weiden die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und sicherte Spuren am Tatort.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d. OPf. unter Telefon 0961/401-2222 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.