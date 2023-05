MANCHING, LKR. PFAFFENHOFEN A. D. ILM; In den frühen Morgenstunden am vergangenen Samstag (20.05.2023) wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ein brennendes Fahrzeug in einer Hofeinfahrt in der Rothenturmer Straße in Niederstimm gemeldet. Den sofort alarmierten Löschkräften der Freiwilligen Feuerwehren Oberstimm und Niederstimm gelang es, den Brand sehr schnell zu löschen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Nach den bisherigen Untersuchungen der Brandermittler dürfte der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit vorsätzlich gelegt worden sein.

Zeugen, die am 20.05.2023, in der Zeit von 03.00 Uhr und 04.00 Uhr morgens, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.

Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere auch an Festbesucher, die in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Veranstaltung auf dem nahe gelegenen Sportplatzgelände besucht und ggf. auf dem Nachhauseweg Beobachtungen gemacht haben, die mit dem oben geschildeten Brandfall in der Rothenturmer Straße in Verbindung stehen könnten.