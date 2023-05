PLEYSTEIN, LKR. NEUSTADT AN DER WALDNAAB. Am 20. Mai 2023 stellte eine Streifenbesatzung der Grenzpolizei Waidhaus bei einer Kontrolle eines Autofahrers in Pleystein mehrere Gramm Crystal sicher.

Am Samstagabend, gegen 21.00 Uhr, kontrollierte eine Einheit der Grenzpolizei in Waidhaus einen 45-jährigen Autofahrer und stellten bei diesem drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Verdacht der kontrollierenden Polizeibeamten erhärtete sich, als ein durchgeführter Drogentest positiv verlief. Im weiteren Verlauf fand die Streifenbesatzung bei der Durchsuchung des Autos mehrere Gramm Crystal, welches als Beweismittel sichergestellt wurde. Die Polizisten nahmen den tschechischen Staatsangehörigen vorläufig fest und haben ihm die Weiterfahrt unterbunden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Den 45-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.